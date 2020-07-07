Иноземцев: Американцы напечатали за пять недель коронакризиса такое же количество денег, как весь золотовалютный резерв Китая

Иноземцев: Проблема выживаемости экономик в кризис на Западе намного легче решаемая, чем в России, Украине или Китае Фото: Vladislav L Inozemtsev / Facebook

В США за пять недель кризиса, связанного с коронавирусом, напечатали такое же количество денег, как весь золотовалютный резерв Китая, сказал в программе "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман экономист, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в Москве Владислав Иноземцев.

"Сегодня Америка и уже Европа в последние годы становятся центрами, которые могут в случае необходимости, в случае кризиса мобилизовывать огромные денежные ресурсы. Американцы – условно говоря, это не очень хороший термин, но для, так сказать, слушателя это вполне нормально – напечатали или эмитировали за пять недель в марте и апреле такое же количество денег, которое составляет весь золотовалютный резерв Китая. То есть, по сути дела, ни Китай, ни Саудовская Аравия, ни Россия, ни Украина не могут сделать ничего подобного. И в этом отношении проблема выживаемости экономик в кризис – она, конечно, на Западе намного легче решаемая, чем в России, Украине или Китае", – заявил Иноземцев.

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Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Введенные из-за коронавируса ограничения спровоцировали падение мировой экономики. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

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