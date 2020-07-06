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В Украине с начала эпидемии коронавируса заболели 3550 детей и 7030 медицинских работников

За сутки в Украине с COVID-19 госпитализировали 172 человека, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Степанов сообщил, что за сутки было сделано больше 10 тыс. тестов
Степанов сообщил, что за сутки было сделано больше 10 тыс. тестов
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

За последние сутки коронавирус в Украине выявили у 41 ребенка и 40 медработников. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Всего за весь период пандемии заболели 3550 детей и 7030 медицинских работников.

За указанный период госпитализировали 172 человека. 

Было проведено 10 709 тестирований на коронавирус, из них 6696 методом полимеразной цепной реакции и 4013 ИФА-тестов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в Украине подтвердили еще 543 случая инфицирования коронавирусомОбщее число подтвержденных случаев инфицирования в стране увеличилось до 49 043, скончалось 1262 человека, 21 703 инфицированных уже вылечились.

Теги: Украина, эпидемия, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, тестирование
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