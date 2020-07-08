ГОРДОН
 
 
События

После объявления о комендантском часе в Белграде произошли беспорядки, протестующие ворвались в парламент. Фоторепортаж

Сегодня 08.21
В ночь на 8 июля в столице Сербии Белграде произошли беспорядки, вызванные сообщением президента Александра Вучича о введении в городе комендантского часа из-за ситуации с COVID-19. Об ужесточении карантина Вучич объявил вечером 7 июля. Телеканал PTC рассказал, что протестующим, часть которых выкрикивала политические лозунги, удалось прорваться в холл парламента. Для наведения порядка использовали спецназ, который задержал некоторых участников акций протеста. Против протестующих полиция применила слезоточивый газ. Фотографии из Белграда опубликовало агентство ЕРА.
Теги: протесты, полиция, Сербия, комендантский час, спецназ, карантин, парламент, Белград, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Вучич назвал самый тяжелый день за время эпидемии
МИР, ОБРАЗ ЖИЗНИ
В столице Сербии вводят комендантский час из-за ситуации с COVID-19
Сегодня 00.20
Объявляя о комендантском часе в Белграде с понедельника по пятницу, президент Сербии Александр Вучич отметил, что белградские больницы переполнены больными коронавирусной инфекцией.
После объявления о комендантском часе в Белграде произошли беспорядки, протестующие ворвались в парламент. Фоторепортаж / ГОРДОН
МИР
Спикер парламента Сербии заразилась коронавирусом. Ее госпитализировали Short News
29 июня, 2020 11.54
Председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Майя Гойкович заразилась коронавирусной инфекцией.
Вулин инфицирован после госпитализации одного из государственных секретарей в министерстве обороны
МИР, ОБЩЕСТВО
Министр обороны Сербии инфицирован COVID-19
27 июня, 2020 15.59
Министр обороны Сербии Александр Вулин продолжает выполнять обязанности министра обороны, придерживаясь правил самоизоляции, сообщает пресс-служба ведомства.
Выборы проходили 21 июня
МИР, ПОЛИТИКА
На парламентских выборах в Сербии побеждает партия президента Вучича
22 июня, 2020 01.31
По итогам выборов в парламент Сербии мандаты получают представители семи политических сил, три четверти из которых составляет правящая Прогрессивная партия президента Александра Вучича.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Виктор Ляшко: Хотел бы я стать мэром Киева? Думаю, мало кто ответил бы "нет" на такое предложение
  Виктор Ляшко: Хотел бы я стать мэром Киева? Думаю, мало кто ответил бы "нет" на такое предложение G
Алеся БАЦМАН
"Европа и США отвлечены, им не до вас". Почему все заговорили о новом возможном вторжении России в Украину
"Европа и США отвлечены, им не до вас". Почему все заговорили о новом возможном вторжении России в Украину
Наталия ДВАЛИ
  Саакашвили: Я один из немногих людей, которых Путин открыто пригрозил убить, а я еще жив
  Саакашвили: Я один из немногих людей, которых Путин открыто пригрозил убить, а я еще жив G
Дмитрий ГОРДОН
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS