После объявления о комендантском часе в Белграде произошли беспорядки, протестующие ворвались в парламент. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
В ночь на 8 июля в столице Сербии Белграде произошли беспорядки, вызванные сообщением президента Александра Вучича о введении в городе комендантского часа из-за ситуации с COVID-19.
Об ужесточении карантина Вучич объявил вечером 7 июля
. Телеканал PTC
рассказал, что протестующим, часть которых выкрикивала политические лозунги, удалось прорваться в холл парламента. Для наведения порядка использовали спецназ, который задержал некоторых участников акций протеста. Против протестующих полиция применила слезоточивый газ. Фотографии из Белграда опубликовало агентство ЕРА
.