Хорватия изменила правила въезда для украинцев. Будут требовать тест на COVID-19 или 14-дневную изоляцию

Хорватия приняла решение об обязательности 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в том числе для Украины, въезжающих в Хорватию, заявил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

Хорватия приняла решение о необходимости обязательно проходить 14-дневную самоизоляцию для граждан третьих стран, в частности для Украины. Об этом 11 июля заявил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич на своей странице в Twitter.

"В ночь на 11 июля Хорватия приняла решение об обязательности 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в том числе для Украины, въезжающих в Хорватию. При наличии теста на COVID-19 не старше, чем 48 часов, – без самоизоляции. Подробнее позже", – сообщил Кирилич.

ТЕРМІНОВО! В ніч на 11.07. Хорватія прийняла рішення про обов‘язковість 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, в т.ч. для України, які в‘їжджають до РХ. У разі наявності тесту на Covid-19 не давн., як 48 годин, - без самоіз. Детальніше згодом.. pic.twitter.com/B7ylvcyuk0 — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) July 11, 2020

На странице посольства Украины в Хорватии в Facebook опубликован перечень мотивов, которые являются основанием для приезда в Хорватию. Среди них:

по личной неотложной причине (например, имеют частную собственность в Хорватии). Должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию, которая может быть сокращена до семи дней, если прибывший за собственные средства через семь дней после прибытия в Хорватию получит отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2;

с туристической целью или другой деловой целью и ради учебы могут въехать без обязательной 14-дневной самоизоляции, при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2 не старше 48 часов (от времени взятия забора до прибытия на пограничный переход) или с обязанностью 14-дневной самоизоляция при отсутствии ПЦР-теста.

Хорватия была единственной страной ЕС, которая впускала украинских туристов без ограничений. Также въезд разрешен в Турцию, Египет (но с обязательным соблюдением 14-дневной самоизоляции после возвращения домой, так как Египет отнесен к странам с высоким уровнем инцидентности COVID-19), Албаниию и Черногорию.