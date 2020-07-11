Хорватия изменила правила въезда для украинцев. Будут требовать тест на COVID-19 или 14-дневную изоляцию

Хорватия приняла решение о необходимости обязательно проходить 14-дневную самоизоляцию для граждан третьих стран, в частности для Украины. Об этом 11 июля заявил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич на своей странице в Twitter.
"В ночь на 11 июля Хорватия приняла решение об обязательности 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в том числе для Украины, въезжающих в Хорватию. При наличии теста на COVID-19 не старше, чем 48 часов, – без самоизоляции. Подробнее позже", – сообщил Кирилич.
ТЕРМІНОВО! В ніч на 11.07. Хорватія прийняла рішення про обов‘язковість 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, в т.ч. для України, які в‘їжджають до РХ. У разі наявності тесту на Covid-19 не давн., як 48 годин, - без самоіз. Детальніше згодом.. pic.twitter.com/B7ylvcyuk0— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) July 11, 2020
На странице посольства Украины в Хорватии в Facebook опубликован перечень мотивов, которые являются основанием для приезда в Хорватию. Среди них:
Хорватия была единственной страной ЕС, которая впускала украинских туристов без ограничений. Также въезд разрешен в Турцию, Египет (но с обязательным соблюдением 14-дневной самоизоляции после возвращения домой, так как Египет отнесен к странам с высоким уровнем инцидентности COVID-19), Албаниию и Черногорию.
Украина не вошла в список из 15 стран, гражданам которых разрешили въезд в Евросоюз с 1 июля.