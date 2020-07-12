В Украине снизился прирост новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 678 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
До этого четверо суток подряд в стране регистрировалось около 800 новых случаев.
11 июля умерло 11 человек, выздоровело 457.
Общее количество подтвержденных случаев, таким образом, достигло 53 521. Число летальных случаев от COVID-19 увеличилось до 1383, выздоровело 26 118 человек. Продолжает болеть на данный момент 26 020 человек.
Ситуация с распространением коронавируса по регионам такая:
Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 12 июля во всем мире коронавирусом заразилось 12 717 908 человек, жертвами COVID-19 стали 565 138 человек, выздоровело 7 005 299, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.