В Харькове мэрия разрешила возобновить работу кинотеатров

Посещение кинотеатров разрешено при условии соблюдения безопасной дистанции между зрителями и наличия у них защитных масок, сообщили в мэрии.

В Харьковской области с начала вспышки инфицирован 2621 человек Фото: depositphotos.com

Харьковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила кинотеатрам возобновить работу и запретила развлекательным заведениям работать после 23.00. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

"Как было отмечено в ходе заседания, такие меры обусловлены ухудшением эпидемической ситуации в городе. В частности, со 2-го по 8 июля в Харькове инфицирован 271 человек, что составляет 87,4% от общего числа зафиксированных случаев в регионе", – говорится в сообщении.

В мэрии сообщили, что посещение кинотеатров разрешено при условии соблюдения безопасной дистанции между зрителями и наличия у них защитных масок. В учреждениях обязательно должна проводиться дезинфекция.