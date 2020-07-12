В Украине возобновили работу 86% кафе и ресторанов – Шмыгаль

Бизнес в Украине восстанавливается после отмены карантинных ограничений, подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Большинство кафе и ресторанов, которые работали в Украине до введения карантина из-за коронавирусной инфекции, возобновили свою деятельность. Об этом 11 июля в Facebook проинформировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Бизнес продолжает восстанавливаться после карантина. Количество безработных уменьшается. Сейчас в Украине уже работают 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня. Как я и говорил, экономическое восстановление должно начаться уже в третьем квартале этого года", – написал он.

Из-за пандемии COVID-19 в Украине с 12 марта начал действовать карантин. С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабинет Министров Украины ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям. С 22 июня Кабмин разрешил местным властям открывать заведения питания и размещения.

По состоянию на 11 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 52 843 человека, 1372 из них умерли, а 25 641 выздоровел.