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КИЕВ

Кафе, ресторанам и кинотеатрам Киева разрешили работать после 22.00

Работа развлекательных заведений Киева и проведение культурно-массовых мероприятий в столице пока остаются ограниченными по времени – до 22.00.

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Работу заведений общественного питания расширили
Работу заведений общественного питания расширили
Фото: ЕРА

В Киеве комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22.00. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22.00 с соблюдением санитарных норм и регламентов. Работа же развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены временем 22.00", – сказал Кличко. 

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин. С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

С 22 июня столичным кафе и ресторанам разрешили пускать гостей внутрь.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в Украине подтвердили еще 543 случая инфицирования коронавирусомОбщее число подтвержденных случаев инфицирования в стране увеличилось до 49 043, скончалось 1262 человека, 21 703 инфицированных уже вылечились.

Теги: Киев, Виталий Кличко, карантин, кинотеатр, ресторан, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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