Кафе, ресторанам и кинотеатрам Киева разрешили работать после 22.00

Работа развлекательных заведений Киева и проведение культурно-массовых мероприятий в столице пока остаются ограниченными по времени – до 22.00.

В Киеве комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22.00. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22.00 с соблюдением санитарных норм и регламентов. Работа же развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены временем 22.00", – сказал Кличко.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин. С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

С 22 июня столичным кафе и ресторанам разрешили пускать гостей внутрь.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в Украине подтвердили еще 543 случая инфицирования коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране увеличилось до 49 043, скончалось 1262 человека, 21 703 инфицированных уже вылечились.