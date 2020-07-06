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В Париже возобновляет работу Лувр. Он впервые был закрыт так надолго со времен Второй мировой

Лувр потерял более €40 млн дохода во время вынужденного карантина из-за пандемии COVID-19.

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Лувр был закрыт с 1 марта из-за пандемии COVID-19
Лувр был закрыт с 1 марта из-за пандемии COVID-19
Фото: depositphotos.com

После трех с половиной месяцев простоя парижский музей Лувр возобновляет свою работу. Об этом 6 июня сообщает Le Monde.

Как отмечает издание, музей потерял более 40 млн дохода во время вынужденного карантина. Публика музея обычно на 75% состоит из иностранцев, подчеркивают журналисты.

Лувр никогда не закрывался так надолго со времен Второй мировой войны, отмечает Le Monde. Поэтому руководство музея ожидает, что следующие три года станут тяжелыми, а общее число проданных билетов в 2020 году будет очень далеко от рекордных 10 млн, достигнутых в 2018 году.

Первые посетители смогут посетить музей в понедельник с 9.00, для них обязательно ношение масок. В Лувре откроют самые посещаемые экспозиции, но около 30% выставки будут недоступны в первые недели. Посетители теоретически смогут увидеть более 30 тыс. работ на площади 45 тыс. м².

Лувр был закрыт с 1 марта из-за пандемии COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 11,4 млн, из них более 6,17 млн вылечились, а более 534,2 тыс. умерли.

Теги: Париж, карантин, Лувр, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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