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Заполненность коек для больных коронавирусом в Киеве составляет 39% – Кличко

В больницах столицы с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 279 человек, в том числе 12 детей. 47 человек – в тяжелом состоянии, в отделении интенсивной терапии – 25 пациентов, четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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По состоянию на утро 6 июля в Киеве зарегистрировано 5602 подтвержденных случая заболевания COVID-19
По состоянию на утро 6 июля в Киеве зарегистрировано 5602 подтвержденных случая заболевания COVID-19
Фото: depositphotos.com

В Киеве за сутки коронавирус выявили у 59 человек, в том числе у четырех медиков. Об этом в ходе брифинга сегодня заявил городской голова столицы Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Среди вновь выявленных заболевших: 28 женщин в возрасте от 19 до 73 лет, четырехлетняя девочка, 28 мужчин в возрасте от 18 до 77 лет и два мальчика – трех месяцев и шести лет.

За сутки были госпитализированы семь пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.

Больше всего заболевших обнаружили в Дарницком и Днепровском районах – по девять случаев. В Подольском, Шевченковском и Голосеевском районах – по семь случаев.

Всего по состоянию на утро 6 июля в Киеве зарегистрировано 5602 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Умерли 116 человек, выздоровели – 1809.

В больницах столицы с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 279 человек, в том числе 12 детей. 47 человек находятся в тяжелом состоянии, в отделении интенсивной терапии находятся 25 пациентов, четверо – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке на сегодня нуждаются 72 пациента.

"Наполненность коек в больницах, где лечат больных коронавирусом, сегодня составляет 39%. Это, напомню, в медучреждениях первой волны – в восьми больницах и двух родильных домах, где мы подготовили почти 900 мест. Еще 800 коек подготовлены в больницах второй волны", – добавил Кличко.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в Украине подтвердили еще 543 случая инфицирования коронавирусомОбщее число подтвержденных случаев инфицирования в стране увеличилось до 49 043, скончалось 1262 человека, 21 703 инфицированных уже вылечились.

Теги: Киев, Виталий Кличко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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