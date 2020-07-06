Данилов заявил, что Ляшко назначили главным санитарным врачом с его подачи

К началу пандемии коронавируса система здравоохранения Украины не была к ней готова, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он сказал, что лично предложил назначить Виктора Ляшко государственным санитарным врачом Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Украинской правде" рассказал, что имеет непосредственное отношение к назначению Виктора Ляшко главным санитарным врачом Украины.

По его словам, в Украине есть много вещей, которые начинаются, но не заканчиваются, и в результате последствия таких действий "очень бьют" по внутренним проблемам страны. Он привел в пример реформу системы здравоохранения.

"Было начало, она не закончилась. И мы сегодня находимся в очень сложном состоянии в отношении COVID-19. Когда мы столкнулись, например, с тем, что в стране не было главного санитарного врача. Идет эпидемия, главного санитарного врача нет, а во всех нормативно-правовых актах это тот человек, который непосредственно отвечает за санитарно-эпидемиологическое состояние нашей страны", – отметил Данилов.

Он рассказал, что 11 февраля на совещании в СНБО спросил у тогдашнего министра здравоохранения Зоряны Скалецкой: "А где наш главный санитарный врач?"

"И тут такая тишина. Я говорю: "Я не понял". Ответ: "А у нас его нет". Я говорю: "Подождите, как нет главного санитарного врача, сейчас мы в ситуации пандемии?" Я говорю: "А кто здесь заместители министра, есть?" Говорят: "Да". Было там три заместителя. Виктор встал и говорит: "Я заместитель". Я говорю: "Смотрите, назначайте этого человека санитарным врачом". Вот так это произошло", – отметил секретарь СНБО.

Он сказал, что в тот момент в стране ждали украинцев их китайского Уханя.

"Был очень напряженный момент, потому что наша система здравоохранения она не была готова. Это факт. И то, что мы растянули во времени эту ситуацию, очень много жизней спасло", – добавил Данилов.

Кабинет Министров 29 марта 2017 года опубликовал решение о ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы. С момента ликвидации ведомства ее функции стала выполнять Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Издание LB.ua 19 февраля 2020 года со ссылкой на копию протокольного решения сообщило, что СНБО рекомендует восстановить санэпидемслужбу в связи с угрозой коронавируса.

26 февраля Кабинет Министров восстановил должность главного государственного санитарного врача, его функции возложили на заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко.