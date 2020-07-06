Пресс-служба Офиса президента Украины не уточнила, когда именно глава ОП Андрей Ермак выполнил решение суда, который его оштрафовал.

3 июня Ермак (на фото) вместе с Зеленским и другими чиновниками посетил кафе в Хмельницком Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак оплатил штраф 17 тыс. грн за посещение кафе в Хмельницком. Об этом "Українським новинам" сообщили в пресс-службе главы Офиса.

"Оплатил [штраф]", – сказали в ведомстве.

При этом пресс-служба не уточнила, когда именно Ермак выполнил решение суда, который его оштрафовал.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки посетил одно из кафе в Хмельницком. Вместе с ним были Ермак, его заместитель Сергей Трофимов, мэр Хмельницкого Александр Симчишин, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко и другие.

При этом Кабмин разрешил посещение таких заведений только с 5 июня. До этой даты заведения общественного питания могли обслуживать клиентов только на летних площадках или работать навынос.

В МВД сообщили, что в отношении должностных лиц, которые в кафе в Хмельницком пили кофе, вопреки карантинным ограничениям, составили административные протоколы.

Заседание Хмельницкого горрайонного суда по этому делу состоялось 19 июня. Всех спутников Зеленского суд оштрафовал на 17 тыс. грн, в то же время по главе государства решение вынесено не было. Судья Андрей Мисинкевич обратился в Верховный Суд за разъяснением, может ли глава государства быть привлечен к административной ответственности, ведь в соответствии с Конституцией Украины президент является неприкосновенным.

22 июня Зеленский заявил, что добровольно заплатит кафе в Хмельницком равнозначную штрафу сумму за нарушение карантина.