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От коронавируса в мире излечилось более 7 млн человек

ЮАР и Иран обошли Испанию и Италию по масштабу распространения коронавирусной инфекции, Мексика вышла на четвертое место в мире по смертности от COVID-19.

В мире коронавирусом заражены около 13 млн
В мире коронавирусом заражены около 13 млн
Фото: ЕРА

По состоянию на утро 13 июля во всем мире коронавирусом заразилось 12 878 325 человек (+160 тыс. за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 568 541 человек (+3 тыс.), выздоровело 7 092 815.

В США число инфицированных достигло 3 304 878, умерло 135 203, излечилось 1 006 326 человек.

В Бразилии заболел 1 864 681 человек, 72 100 умерших и 1 264 843 излечившихся.

На третьем месте по распространению заболевания Индия – там заболело 849 553 человека, 22 674 умерли, 534 621 выздоровел.

Далее следует Россия – 726 036 инфицированных, 11 318 умерших и 500 208 выздоровевших от COVID-19.

В Перу и Чили соответственно 326 326 заболевших и 11 870 умерших, 315 041 инфицированный и 6979 жертва коронавирусной болезни.

Мексика обошла Великобританию по масштабу распространения COVID-19, сейчас там 299 750 заразившихся и 35 006 погибших.

ЮАР и Иран обогнала Италию и Испанию – 276 242 инфицированных и 4079 умерших, 257 303 заболевших и 12 829 погибших соответственно. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 12 июля общее количество подтвержденных случаев в Украине достигло 53 521. Число летальных исходов COVID-19 увеличилось до 1383, выздоровело 26 118 человек.

Теги: Россия, США, Иран, Индия, Великобритания, Перу, Чили, Бразилия, Мексика, ЮАР, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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