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В США после посещения коронавирусной вечеринки умер 30-летний мужчина

Среди молодежи в США стали популярны коронавирусные вечеринки, которые устраивают для здоровых людей заболевшие COVID-19.

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Умерший мужчина незадолго до смерти признался, что считает COVID-19 обманом
Умерший мужчина незадолго до смерти признался, что считает COVID-19 обманом
Фото: ЕРА

В американском штате Техас после посещения коронавирусной вечеринки умер 30-летний мужчина. Об этом 11 июля сообщило издание Business Insider.

Главный врач медицинского центра COVID-19 в Сан-Антонио Джейн Эпплби рассказала, что "коронавирусные" вечеринки, которые стали популярны среди молодежи, проводит человек с диагностированным COVID-19. Задумка состоит в том, чтобы узнать, реален ли вирус и заразится ли им кто-нибудь.

Незадолго до смерти мужчина сказал медсестре, что совершил ошибку, отправившись на вечеринку. Он пояснил, что считал коронавирус обманом, рассказали медики.

Мэр Сан-Антонио Рон Ниренберг сказал, что на данный момент в городе осталось только 10% свободных больничных коек, подготовленных для больных с COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 12 июля во всем мире коронавирусом заразилось 12 717 908 человек, жертвами COVID-19 стали 565 138 человек, выздоровело 7 005 299, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по общему количеству подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Там число инфицированных достигло 3 245 925, умерло 134 777, излечилось 995 576 человек.

Теги: США, смерть, молодежь, вечеринка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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