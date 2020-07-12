Вирусолог из Гонконга заявила, что Китай и ВОЗ скрывали информацию о коронавирусе

Вирусолог из Гонконга Ли Мэн Янь заявила, что в 2019 году была одним из первых ученых в мире, занимавшихся изучением нового коронавируса.

Ли Мэн Янь сообщила, что в дом ее родителей на родине уже приходила полиция Скриншот: foxnews.com

Вирусолог из Гонконга Ли Мэн Янь, которая сбежала в США, в интервью телеканалу Fox News рассказала, что китайские власти знали о коронавирусе задолго до официального сообщения и скрывали информацию о распространении нового вируса.

Сотрудник Университета здравоохранения Ли Мэн Янь бежала в США в апреле 2020 года. По ее словам, ее руководители, известные как ведущие эксперты-вирусологи, игнорировали исследования, которые она проводила в начале пандемии.

Ли Мэн Янь говорит, что одной из первых выяснила: вирус передается от человека к человеку, однако китайские власти тогда скрыли эту информацию.

Она рассказала, что получила от своего научного руководителя в референтной лаборатории Всемирной организации здравоохранения доктора Лео Пуна задание исследовать выборку случаев заболевания, похожих на атипичную пневмонию. Она сообщила своему руководителю, что вирус может передаваться от человека к человеку, однако тот попросил ее "молчать и быть осторожной".

По словам Ли Мэн Янь, соруководитель референтной лаборатории ВОЗ профессор Малик Пейрис знал о ситуации, однако не предпринял никаких действий.

Женщина рассказала, что муж отказался бежать с ней в США, а на родине после ее побега в дом ее родителей уже наведалась полиция.

В китайском посольстве в США Fox News сообщили, что ничего не знают о Ли Мэн Янь. В ВОЗ заявили, что никогда не скрывали информацию и что ни один из перечисленных ученых никогда не работал напрямую на эту организацию.

США обвиняют Китай в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

Вице-президент США Майк Пенс в интервью CNN 1 апреля сказал, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были "более откровенными". Имеющиеся данные позволяют считать, что китайцы столкнулись с новым вирусом не в декабре, а на месяц раньше, заявил Пенс.

23 апреля госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что китайские коммунисты "ответят за случившееся". 3 мая он заявил, что Соединенные Штаты располагают "огромным количеством" доказательств, что пандемия началась с утечки коронавируса из Уханьского института, хотя впоследствии отмечал, что уверенности в этом нет.

Президент Дональд Трамп 18 мая поставил организации ультиматум: США остановят финансирование ВОЗ, если она не докажет за месяц, что во время вспышки коронавируса в Ухане не помогала китайским властям скрывать опасность от всего мира.

Более 100 стран потребовали провести беспристрастную проверку действий Китая и ВОЗ.

В конце мая Трамп заявил о намерении США выйти из ВОЗ.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 12 июля во всем мире коронавирусом заразилось 12 717 908 человек, жертвами COVID-19 стали 565 138 человек, выздоровело 7 005 299, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.