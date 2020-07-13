1 сентября дети пойдут в школы – Виктор Ляшко

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что придется ограничить одновременное пребывание детей в классах.

В школах с 1 сентября могут ограничить одновременное пребывание детей в классах Фото: pixabay.com

1 сентября украинские дети смогут начать посещать уроки в школах, сейчас в Министерстве образования и науки обсуждается несколько вариантов старта учебного года, об этом в интервью "ВВС Україна", которое было опубликовано 7 июля, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что сложно спрогнозировать эпидситуацию по коронавирусу на сентябрь. В случае ухудшения ситуации детей переведут на дистанционное образование, есть также промежуточные варианты и полное возвращение детей в школу.

По его словам, в школах могут ограничить одновременное пребывание детей в классах. Возможно, уроки по математике будут проводить в классах, а история будет проходить дистанционно. Также он не исключил, что дети будут учиться по сменам.

2019/2020 учебный год из-за карантина было принято решение завершить дистанционно.

Кабинет Министров Украины еще не определился по поводу того, начнется ли с 1 сентября учебный год для школьников. 23 июня тогдашний и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября, а для студентов первого курса – с 17 сентября.

На 13 июля коронавирус подтвержден у 54 133 жителей Украины.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.