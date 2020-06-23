Кабмин еще не принял решения, начнется ли учебный год с 1 сентября – Мандзий

Временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий опровергла фейк, что с 1 сентября в Украине перейдут на дистанционное обучение.

Кабинет Министров Украины пока еще не принял решения по поводу того, начнется ли с 1 сентября учебный год для школьников. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала временно исполняющая обязанность министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Внутри Кабмина нет такого решения. Пока адаптивный карантин продлен до 31 июля. Как будет развиваться эпидемическая ситуация, трудно судить. Бесспорно, я за то, чтобы дети вернулись в школу. Но чтобы условия обучения в школе были безопасными. Поэтому сейчас мы готовимся к проведению ВНО и вступительной кампании. Наша основная задача – это сохранение здоровья участников образовательного процесса", – отметила она.

Она также опровергла фейк по поводу того, что с 1 сентября в Украине перейдут на дистанционное обучение.

"Живого общения никто не отменял. В том и суть школы", – подчеркнула Мандзий.

В. и. о. министра добавила, что до конца июня МОН совместно с Минздравом подготовит дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учебных заведениях к возвращению детей с 1 сентября.

"Я уверена, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября. Для студентов первого курса с 17 сентября. Мы предусмотрели корректирующее обучение в следующем году, чтобы каждый учитель понял, как овладели материал его ученики", – отметила она.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

2019/2020 учебный год из-за карантина было принято завершить дистанционно.