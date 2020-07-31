Украина получит от ВОЗ вакцину от коронавируса для 20% населения – Ляшко

Украина сможет обеспечить доступ граждан к лицензированному, безопасному и эффективному иммунологическому препарату от COVID-19, когда тот станет доступен, благодаря участию в программе COVAX, отметил главный санврач страны Виктор Ляшко.

На конец июля в мире 139 вакцин от COVID-19 находятся на этапе доклинических исследований Фото: depositphotos.com

Украина принимает участие в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от COVID-19. Об этом написал в Facebook главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Только что завершили очередную онлайн-встречу по участию Украины в COVAX – механизме глобального доступа к вакцинам COVID-19. Участвуя в этом механизме, правительство Украины для реагирования на пандемию COVID-19 сможет обеспечить доступ к лицензированному безопасному и эффективному иммунологическому препарату, когда тот станет доступен", – отметил главный санврач страны.

По словам Ляшко, благодаря этому сотрудничеству Украина получит вакцину в объемах, которые покроют 20% населения.

Ляшко подчеркнул, что на конец июля в мире 139 вакцин находятся на этапе доклинических исследований, а 25 уже исследуются клинически, шесть из которых максимально приблизились к практическому применению и находятся на третьей стадии испытаний.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

Глава Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери ранее сообщал, что вакцина от коронавируса в лучшем случае будет готова в следующем году. 14 мая американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана до конца 2020 года.