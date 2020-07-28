В Индии начали тестировать вакцину от коронавируса на людях

Клинические испытания разработанной в Индии вакцины против коронавируса Covaxin начались во Всеиндийском институте медицинских наук (AIIMS) в Дели. 24 июля первую дозу ввели 30-летнему жителю столицы, пишет Times of India со ссылкой на PTI.
Добровольца в течение двух часов держали под наблюдением в больнице. Моментальные побочные эффекты у добровольца не наблюдались, но его будут контролировать в течение семи дней.
В первой индийской вакцине используется инактивированная версия белка шипа SARS-CoV-2, что должно вызывать реакцию иммунной системы в виде выработки антител. Потенциальная вакцина произведена базирующейся в Хайдарабаде компанией Bharat Biotech.
Вначале добровольцам будут вводить малые дозы препарата. Если окажется, что она безопасна, то следующей группе дозировку увеличат.
Всего более 1800 добровольцев зарегистрировались для участия в клинических исследованиях, проводимых в AIIMS.
Семь индийских компаний работают над созданием эффективной вакцины против коронавируса.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Индия занимает третье место в мире по числу инфицированных (1 385 685), умерло 32 063 жителя страны.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 160 испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, более 20 из них находятся на завершающих стадиях.