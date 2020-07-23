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Ученые заявили о разработке коктейля из антител, который может заменить вакцину от COVID-19

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке создали коктейль из антител, который способен уничтожать вирус SARS-COV-2/COVID-19 в крови.

По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 160 испытаний вакцины от коронавируса
По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 160 испытаний вакцины от коронавируса
Фото: EPA

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке заявили о создании препарата, который может помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Предварительные результаты исследований опубликовали 22 июля в журнале Nature.

По информации The Guardian, препарат представляет собой коктейль из антител, способных уничтожать вирус в крови. Для его получения ученые проверили 40 переболевших COVID-19 пациентов и выделили 61 тип антител, способных бороться с вирусом. Девять из них оказались достаточно мощными, чтобы уничтожать частицы коронавируса, отметили ученые.

Эксперименты на подопытных хомяках показали, что один из этих видов антител полностью уничтожает вирус в ткани легких. Потенциально, инъекция этих антител может заменить вакцину от коронавируса, сообщается в релизе.

Профессор медицины в Колумбии Дэвид Хо, который руководил исследованием сообщил, что специально выделили очень сильные антитела, которые можно массово производить. По его словам, прежде всего препарат начнут вводить тем, кто подвержен риску развития серьезных заболеваний, таким как пожилые люди и люди с сопутствующими болезнями.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

Глава Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери ранее сообщал, что вакцина от коронавируса в лучшем случае будет готова в следующем году. 15 мая американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана к концу 2020 года.

По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 160 испытаний вакцины от коронавируса SARS-COV-2/COVID-19 по всему миру, более 20 из них находятся на завершающих стадиях испытаний.

Теги: ВОЗ, лекарства, ученые, исследование, вирус, лечение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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