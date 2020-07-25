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Зеленский: Украина должна быть в числе стран, которые первыми смогут купить вакцину от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, посвященное эпидемической ситуации в стране. Об этом сообщил Офис президента Украины.

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Минздрав и украинские дипломаты ведут переговоры о том, чтобы Украина одной из первых могла купить вакцину от коронавируса
Минздрав и украинские дипломаты ведут переговоры о том, чтобы Украина одной из первых могла купить вакцину от коронавируса
Фото: depositphotos.com

По заданию президента Украины Владимира Зеленского министр здравоохранения Максим Степанов проводит консультации с компаниями, разрабатывающими вакцину от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины 25 июля.

На совещании, которое было посвящено эпидемической ситуации в Украине, президент поинтересовался продвижением Украины в очереди на получение вакцины против коронавируса, когда она будет изготовлена.

"Наши дипломатические контакты сообщают о том, что вакцину изготавливают уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очередь", – сказал Зеленский.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 25 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 63 929 (+1106), 1590 из них умерли (+19), 35 497 выздоровели (+611). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (7525), Львовской (8702) и Черновицкой (5548) областях.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, COVID-19
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