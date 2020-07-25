В Украине зафиксирован рекорд по заболеваемости коронавирусом за последний месяц

В Украине за прошедшие сутки подтверждено более 1 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, коронавирусная инфекция была обнаружена у 1106 пациентов. Это максимум за последний месяц и всего на три случая меньше, чем абсолютный рекорд суточного прироста за все время эпидемии в Украине – 26 июня было подтверждено 1109 новых случаев COVID-19.
Общее количество заболевших в Украине достигло 63 929. Больше всего заболевших во Львовской области (8702), Киеве (7525) и Черновицкой области (5548).
С начала эпидемии скончались 1590 пациентов (19 из них за последние сутки), выздоровели 35 497 человек (+611). Таким образом, продолжают болеть 26 842 человека.
Заболеваемость по регионам:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К 25 июля в мире коронавирусом заразились 15,73 млн человек, 639,6 тыс. из них скончались, более 9 млн выздоровели.