В мире коронавирусом заразились 15,73 млн человек

Почти половина от общего количества подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в мире приходится на США, Бразилию и Индию.

В мире почти 16 млн человек заразились коронавирусом с начала эпидемии Фото: EPA

К утру 25 июля коронавирусом в мире заразились 15 736 499 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Наибольшее количество заболевших в США (4,11 млн), Бразилии (2,28 млн), Индии (1,33 млн) и России (почти 800 тыс.). На эти государства приходится больше половины всех подтвержденных случаев COVID-19 в мире.

От инфекции скончались 639 652 человека, из них 145,5 тыс. в США, 85,2 тыс. – в Бразилии, 45,7 тыс. – в Великобритании, 42,6 тыс. – в Мексике, 35 тыс. – в Италии, 31,3 тыс. – в Индии, 30,1 тыс. – во Франции.

Число выздоровевших превысило 9 млн человек. Больше всего пациентов вылечились в Бразилии (1,69 млн), США (1,26 млн) и Индии (849,4 тыс.). От 100 до 600 тыс. человек выздоровели в России, Чили, Мексике, Перу, Иране, ЮАР, Пакистане, Саудовской Аравии, Турции, Италии, Германии, Испании, Бангладеш, Колумбии, Катаре и Канаде.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Накануне ВОЗ зафиксировала абсолютный рекорд по суточному приросту новых случаев COVID-19 – более 284 тыс.