В Пакистане от коронавируса вылечился 103-летний мужчина. Это один из самых пожилых выздоровевших от COVID

103-летний житель Пакистана Азиз Абдул Алим не волновался из-за болезни, сказал один из его родственников.

В Пакистане от коронавирусной инфекции выздоровел 103-летний Азиз Абдул Алим. Как отмечает агентство Reuters, это один из самых пожилых людей, вылечившихся от COVID-19.

Алим попал в больницу в начале июля и выписался на прошлой неделе. Сын пациента Ахмед сказал агентству, что его отец "совсем не волновался из-за болезни", поскольку "многое пережил в жизни и коронавирус его не пугал".

Как пишет Reuters, Алим до 70 лет работал плотником в небольшой деревне недалеко от границы Пакистана с Китаем и Афганистаном. По словам Ахмеда, его отец пережил трех жен, девять сыновей и дочерей, развелся со своей четвертой женой и женат на пятой.

Коронавирусная инфекция, как считается, особо опасна для людей преклонного возраста. Известно уже несколько случаев, когда болезнь успешно преодолевают люди старше 100 лет. Так, в конце июня в Эфиопии от коронавируса вылечился 114-летний мужчина, однако у него нет документов, подтверждающих возраст.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Пакистане подтверждено более 270 тыс. случаев коронавируса (12-е место в мире), из которых 5,7 тыс. – с летальным исходом.