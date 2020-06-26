В Эфиопии от коронавируса вылечился 114-летний мужчина. Возможно, это самый пожилой выздоровевший пациент

Эфиопский врач Хилуф Абате заявил BBC, что коронавирус у пожилого пациента обнаружили во время масштабного скрининга. На тот момент у него не было никаких симптомов болезни.
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