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В Эфиопии от коронавируса вылечился 114-летний мужчина. Возможно, это самый пожилой выздоровевший пациент

В Эфиопии от коронавирусной инфекции выздоровел мужчина в возрасте 114 лет. Как пишет BBC, Аба Тилахун может стать самым пожилым пациентом, который восстановился от COVID-19, однако у мужчины нет документов, подтверждающих возраст.

Эфиопский врач Хилуф Абате заявил BBC, что коронавирус у пожилого пациента обнаружили во время масштабного скрининга. На тот момент у него не было никаких симптомов болезни.

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