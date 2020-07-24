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Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 15,5 млн

Жертвами коронавирусной болезни COVID-19 в мире стали 632 178 человек, из них более 144 тыс. приходятся на США.

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В первую тройку лидеров по распространению COVID-19 входят США, Бразилия и Индия
В первую тройку лидеров по распространению COVID-19 входят США, Бразилия и Индия
Фото: ЕРА

По состоянию на утро 24 июля во всем мире коронавирусом заразилось 15 446 800 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 632 178 человек, выздоровело 8 763 796 человек.

В США число инфицированных достигло 4 034 102, умерло 144 242, излечилось 1 233 269 человек.

В Бразилии заболело 2 287 475 человек, 84 082 умерших и 1 620 313 излечившихся.

На третьем месте по распространению заболевания Индия – там заболело 1 238 798 человек, 29 861 умер, 782 607 выздоровели.

Далее следует Россия – 793 720 инфицированных, 12 873 умерших и 579 295 выздоровевших от COVID-19.

На пятом месте ЮАР, где заразилось 408 052 человека, умерло, согласно официальной статистике, 6093.

В Перу 371 096 заболевших и 17 654 умерших, в Мексике уже 370 712 заразившихся и 41 908 погибших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 23 июля в Украине общее число случаев COVID-19 достигло 61 851, летальных случаев 1551, выздоровели 34 000 человек. За минувшие сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 856 человек. 

Теги: Россия, США, Индия, Перу, Бразилия, Мексика, ЮАР, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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