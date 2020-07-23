Число заразившихся коронавирусом в США превысило 4 млн человек

По состоянию на вечер 23 июля в США подтверждено 4 000 255 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В США – более 4 млн подтвержденных случаев COVID-19 Фото: EPA

В США количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции превысило 4 млн. Об этом свидетельствуют данные агентства Reuters, которое ведет подсчет заболевших на основании сведений федеральных и местных властей.

Так, на момент публикации новости в Соединенных Штатах было подтверждено 4 000 255 случаев инфицирования COVID-19. Больше всего заболевших в штатах Калифорния (421 тыс.), Нью-Йорк (413 тыс.), Флорида (389 тыс.) и Техас (366 тыс.). От 100 до 200 тыс. человек также заболели в Нью-Джерси, Иллинойсе, Джорджии, Аризоне, Массачусетсе, Пенсильвании и Северной Каролине.

С начала эпидемии в США скончались 143 377 пациентов с COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

США занимают первое место в мире по общему числу подтвержденных случаев заражения и количеству умерших от инфекции.