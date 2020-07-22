Коронавирусом в мире заразились более 15 млн человек

За последние восемь дней корониравусной инфекцией в мире заразились более 2 млн человек.

В мире за семь месяцев коронавирусом заразились 15 млн человек Фото: EPA

По состоянию на вечер 22 июля в мире коронавирусом заразились 15 000 024 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Больше всего подтвержденных случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в США (3 915 780), Бразилии (2 159 654), Индии (1 193 078), России (787 846), ЮАР (381 798), Перу (362 087), Мексике (356 255) и Чили (334 683).

Еще в 14 странах подтверждено от 100 до 300 тысяч случаев COVID-19: Великобритании, Иране, Пакистане, Испании, Саудовской Аравии, Италии, Турции, Бангладеш, Колумбии, Германии, Аргентине, Канаде и Катаре.

Украина занимает 35-е место в мире по количеству инфицированных (на сайте Университета Хопкинса указано, что в стране подтверждено 62 295 случаев COVID-19, однако по официальным данным на утро 22 июля заболевших было 60 995).

Таким образом, за последние восемь дней коронавирусом заразились более 2 млн человек: отметка в 13 млн инфицированных была преодолена 14 июля, 14 млн – 18 июля.

Более 617 тыс. человек с коронавирусной инфекцией скончались. Половина всех связанных с COVID-19 смертей приходится на четыре государства: США (142,3 тыс.), Бразилию (81,4 тыс.), Британию (45,5 тыс.) и Мексику (40,4 тыс.).

Вылечились от инфекции 8 509 938 человек: 1,5 млн – в Бразилии, 1,18 млн – в США, 753 тыс. – в Индии, 570 тыс. – в России, 306 тыс. – в Чили. От 100 до 300 тыс. человек выздоровели в Катаре, Бангладеш, Испании, Германии, Италии, Турции, ЮАР, Саудовской Аравии, Пакистане, Иране, Перу и Мексике.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.