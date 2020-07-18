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В мире коронавирусом заразились более 14 млн человек

Количество умерших от коронавирусной инфекции в мире превысило 600 тыс. человек.

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Более 1 млн случаев заражения коронавирусом было подтверждено за четыре дня
Более 1 млн случаев заражения коронавирусом было подтверждено за четыре дня
Фото: EPA

По состоянию на утро 18 июля коронавирусом в мире заразились 14 106 753 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

Наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США (3 647 715), Бразилии (2 046 328), и Индии (1 039 084). Еще в 20 государствах зарегистрировано от 100 до 750 тыс. заболевших (Россия, Перу, ЮАР, Мексика, Чили, Великобритания, Иран, Пакистан, Испания, Саудовская Аравия, Италия, Турция, Франция, Германия, Бангладеш, Колумбия, Аргентина, Канада, Катар, Нидерланды).

Таким образом, более 1 млн человек заболели за четыре дня – отметка в 13 млн инфицированных была преодолена 14 июля.

Выздоровели от COVID-19 более 7,89 млн человек. Больше всего выздоровевших в Бразилии (1 428 520), США (1 107 204) и Индии (653 751). 

Число умерших от инфекции превысило 600 тыс. и на данный момент составляет 602 656. В США скончались 139 тыс. человек, в Бразилии – 77,8 тыс., в Великобритании – 45,3 тыс., в Мексике – 38,3 тыс., в Италии – 35 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Германия, Иран, Турция, Пакистан, Франция, Великобритания, Колумбия, Бангладеш, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Саудовская Аравия, Перу, Чили, Бразилия, Мексика, Аргентина, ЮАР, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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