Число инфицированных коронавирусом в Индии превысило 1 млн

Индия находится на третьем месте по распространению коронавирусной инфекции во всем мире, первое и второе места занимают США и Бразилия.

В стране зафиксировано более 340 тыс. активных случаев COVID-19 Фото: ЕРА

В Индии число инфицированных коронавирусом превысило отметку 1 млн. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По состоянию на сегодняшний день всего заразились 1 003 832 человека. Больше всего больных было выявлено в штатах Махараштра (284 281), Тамилнад (156 369) и Дели (118 645).

342 473 человека на данный момент проходят лечение от COVID-19, умерли 25 602 человека.

По данным индийского минздрава, к настоящему моменту в стране от коронавируса излечились 635 757 пациентов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания во всех странах, Индия занимает третье место в мире по количеству инфицированных. На первом месте США, где 3,58 млн заражений, на втором – Бразилия, чуть более 2 млн.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 17 июля, коронавирусом в мире заразилось 13,8 млн, из них более 7,7 млн вылечились, около 589,9 тыс. умерли.