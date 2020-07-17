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ОБЩЕСТВО

В Украине третьи сутки более 800 новых случаев коронавируса, за день больше выздоровело, чем заразилось

Больше всего новых случаев заражения за сутки было выявлено во Львовской и Ровенской областях, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

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За последние сутки в Украине провели 13 108 тестирований на коронавирус методом ПЦР
За последние сутки в Украине провели 13 108 тестирований на коронавирус методом ПЦР
Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине было подтверждено 809 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил утром 17 июля Совет национальной безопасности и обороны.

Это на 39 меньше, чем накануне, но третьи сутки в Украине фиксируется больше 800 новых случаев заражения. До этого в течение трех дней было менее 700 новых случаев.

Общее количество подтвержденных случаев заражения в Украине увеличилось до 57 264.

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1456 человек (+11 за сутки). Вылечилось 29 769 больных (+838 за сутки), 26 039 продолжают болеть.

Таким образом, в Украине за прошедшие сутки больше выздоровевших, чем заразившихся.

Больше всего новых случаев заражения было выявлено во Львовской (132) и Ровенской (88) областях.

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что сейчас в больницах находится 3867 человек с коронавирусом, в том числе 92 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, остальные лечатся дома. 

Методом полимеразной цепной реакции в стране провели 854 064 тестирования на коронавирус (в том числе 13 108 – за последние сутки), еще 420 369 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

Больше всего инфицированных зарегистрировано во Львовской области и Киеве:

  • Винницкая область – 2253;
  • Волынская область – 3188;
  • Днепропетровская область – 1174;
  • Донецкая область – 781;
  • Житомирская область – 1580;
  • Закарпатская область – 4229;
  • Запорожская область – 658;
  • Ивано-Франковская область – 3309;
  • Киев – 6689;
  • Киевская область – 3184;
  • Кировоградская область – 677;
  • Луганская область – 100;
  • Львовская область – 7754;
  • Николаевская область – 504;
  • Одесская область – 2435;
  • Полтавская область – 347;
  • Ровенская область – 4940;
  • Сумская область – 352;
  • Тернопольская область – 2358;
  • Харьковская область – 2909;
  • Херсонская область – 207;
  • Хмельницкая область – 942;
  • Черкасская область – 800;
  • Черновицкая область – 5262;
  • Черниговская область – 632.
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/2087657698025614

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 13,8 млн, из них более 7,7 млн вылечились, около 589,9 тыс. умерли. 

Теги: Киев, Ровенская область, СНБО, Львовская область, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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