В Украине третьи сутки более 800 новых случаев коронавируса, за день больше выздоровело, чем заразилось

За последние сутки в Украине было подтверждено 809 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил утром 17 июля Совет национальной безопасности и обороны.
Это на 39 меньше, чем накануне, но третьи сутки в Украине фиксируется больше 800 новых случаев заражения. До этого в течение трех дней было менее 700 новых случаев.
Общее количество подтвержденных случаев заражения в Украине увеличилось до 57 264.
От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1456 человек (+11 за сутки). Вылечилось 29 769 больных (+838 за сутки), 26 039 продолжают болеть.
Таким образом, в Украине за прошедшие сутки больше выздоровевших, чем заразившихся.
Больше всего новых случаев заражения было выявлено во Львовской (132) и Ровенской (88) областях.
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что сейчас в больницах находится 3867 человек с коронавирусом, в том числе 92 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, остальные лечатся дома.
Методом полимеразной цепной реакции в стране провели 854 064 тестирования на коронавирус (в том числе 13 108 – за последние сутки), еще 420 369 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).
Больше всего инфицированных зарегистрировано во Львовской области и Киеве:
Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 13,8 млн, из них более 7,7 млн вылечились, около 589,9 тыс. умерли.