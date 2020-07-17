В Украине третьи сутки более 800 новых случаев коронавируса, за день больше выздоровело, чем заразилось

Больше всего новых случаев заражения за сутки было выявлено во Львовской и Ровенской областях, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

За последние сутки в Украине провели 13 108 тестирований на коронавирус методом ПЦР Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине было подтверждено 809 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил утром 17 июля Совет национальной безопасности и обороны.

Это на 39 меньше, чем накануне, но третьи сутки в Украине фиксируется больше 800 новых случаев заражения. До этого в течение трех дней было менее 700 новых случаев.

Общее количество подтвержденных случаев заражения в Украине увеличилось до 57 264.

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1456 человек (+11 за сутки). Вылечилось 29 769 больных (+838 за сутки), 26 039 продолжают болеть.

Таким образом, в Украине за прошедшие сутки больше выздоровевших, чем заразившихся.

Больше всего новых случаев заражения было выявлено во Львовской (132) и Ровенской (88) областях.

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что сейчас в больницах находится 3867 человек с коронавирусом, в том числе 92 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, остальные лечатся дома.

Методом полимеразной цепной реакции в стране провели 854 064 тестирования на коронавирус (в том числе 13 108 – за последние сутки), еще 420 369 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

Больше всего инфицированных зарегистрировано во Львовской области и Киеве:

Винницкая область – 2253;

Волынская область – 3188;

Днепропетровская область – 1174;

Донецкая область – 781;

Житомирская область – 1580;

Закарпатская область – 4229;

Запорожская область – 658;

Ивано-Франковская область – 3309;

Киев – 6689;

Киевская область – 3184;

Кировоградская область – 677;

Луганская область – 100;

Львовская область – 7754;

Николаевская область – 504;

Одесская область – 2435;

Полтавская область – 347;

Ровенская область – 4940;

Сумская область – 352;

Тернопольская область – 2358;

Харьковская область – 2909;

Херсонская область – 207;

Хмельницкая область – 942;

Черкасская область – 800;

Черновицкая область – 5262;

Черниговская область – 632.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 13,8 млн, из них более 7,7 млн вылечились, около 589,9 тыс. умерли.