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ОБЩЕСТВО

В Украине снова выросло количество новых случаев заражения коронавирусом

Второй день подряд в Украине фиксируется больше 800 новых случаев заражения коронавирусом.

Общее количество заразившихся в Украине превысило 56 тыс. человек
Общее количество заразившихся в Украине превысило 56 тыс. человек
Фото: EPA

За последние сутки в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 848 человек (на 12 больше, чем накануне), свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала эпидемии COVID-19 был диагностирован у 56 455 человек, 28 931 из них уже выздоровел (+800 пациентов за сутки). 18 инфицированных скончались за сутки (общее количество умерших достигло 1445).

Больше всего новых случаев инфицирования за прошедшие 24 часа выявили во Львовской  области (+197), Киеве (+116) и Ровенской области (+70). По общему количеству зарегистрированных случаев лидируют Львовская, Черновицкая области и Киев:

  • Винницкая область – 2221;
  • Волынская область – 3147;
  • Днепропетровская область – 1163;
  • Донецкая область – 776;
  • Житомирская область – 1569;
  • Закарпатская область – 4166;
  • Запорожская область – 642;
  • Ивано-Франковская область – 3242;
  • Киев – 6613;
  • Киевская область – 3144;
  • Кировоградская область – 675;
  • Луганская область – 98;
  • Львовская область – 7622;
  • Николаевская область – 498;
  • Одесская область – 2375;
  • Полтавская область – 343;
  • Ровенская область – 4852;
  • Сумская область – 348;
  • Тернопольская область – 2337;
  • Харьковская область – 2845;
  • Херсонская область – 206;
  • Хмельницкая область – 930;
  • Черкасская область – 783;
  • Черновицкая область – 5232;
  • Черниговская область – 628.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 13,55 млн, из них более 7,55 млн вылечились, около 585 тыс. умерли. 

Теги: Киев, Украина, эпидемия, Львовская область, Черновицкая область, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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