В Украине снова выросло количество новых случаев заражения коронавирусом

Второй день подряд в Украине фиксируется больше 800 новых случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 848 человек (на 12 больше, чем накануне), свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала эпидемии COVID-19 был диагностирован у 56 455 человек, 28 931 из них уже выздоровел (+800 пациентов за сутки). 18 инфицированных скончались за сутки (общее количество умерших достигло 1445).

Больше всего новых случаев инфицирования за прошедшие 24 часа выявили во Львовской области (+197), Киеве (+116) и Ровенской области (+70). По общему количеству зарегистрированных случаев лидируют Львовская, Черновицкая области и Киев:

Винницкая область – 2221;

Волынская область – 3147;

Днепропетровская область – 1163;

Донецкая область – 776;

Житомирская область – 1569;

Закарпатская область – 4166;

Запорожская область – 642;

Ивано-Франковская область – 3242;

Киев – 6613;

Киевская область – 3144;

Кировоградская область – 675;

Луганская область – 98;

Львовская область – 7622;

Николаевская область – 498;

Одесская область – 2375;

Полтавская область – 343;

Ровенская область – 4852;

Сумская область – 348;

Тернопольская область – 2337;

Харьковская область – 2845;

Херсонская область – 206;

Хмельницкая область – 930;

Черкасская область – 783;

Черновицкая область – 5232;

Черниговская область – 628.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 13,55 млн, из них более 7,55 млн вылечились, около 585 тыс. умерли.