В Украине снова выросло количество новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 848 человек (на 12 больше, чем накануне), свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
С начала эпидемии COVID-19 был диагностирован у 56 455 человек, 28 931 из них уже выздоровел (+800 пациентов за сутки). 18 инфицированных скончались за сутки (общее количество умерших достигло 1445).
Больше всего новых случаев инфицирования за прошедшие 24 часа выявили во Львовской области (+197), Киеве (+116) и Ровенской области (+70). По общему количеству зарегистрированных случаев лидируют Львовская, Черновицкая области и Киев:
Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 13,55 млн, из них более 7,55 млн вылечились, около 585 тыс. умерли.