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За сутки в мире коронавирусом заразилось почти 290 тыс. человек

В США число больных COVID-19 превысило 3,5 млн, в Бразилии – 2 млн, Индия перешла границу в 1 млн заболевших.

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Пандемия в мире ускоряется
Пандемия в мире ускоряется
Фото: ЕРА

По состоянию на утро 16 июля во всем мире коронавирусом заразилось 13 805 296 человек (+288 тыс. человек за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 589 211 человек (+6 тыс. человек за сутки), выздоровело 7 687 152.

В США число инфицированных достигло 3 576 156, умерло 138 358, излечилось 1 090 645 человек.

В Бразилии заболел 2 012 151 человек, 76 688 умерших и 1 397 531 излечившийся.

На третьем месте по распространению заболевания Индия – там заболело 1 003 832 человека, 24 915 умерли, 612 815 выздоровели.

Далее следует Россия – 751 612 инфицированных, 11 920 умерших и 530 801 выздоровевший от COVID-19.

В Перу 341 586 заболевших и 12 615 умерших, далее следует ЮАР, где 324 221 инфицированный и 4669 жертв коронавирусной болезни.

В Мексике уже 324 041 заразившийся и 37 574 погибших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине COVID-19 диагностировали у 56 455 человек, 28 931 из них уже выздоровел, 1445 – умерли. 

Теги: Россия, США, Индия, Перу, эпидемия, Бразилия, Мексика, ЮАР, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Университет Джонса Хопкинса
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