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Миллиард доз вакцин от COVID-19 ВОЗ направит в страны с низким и средним уровнем дохода

В мире 22 вакцины от коронавируса проходят клинические испытания. Их тестируют Великобритания, Китай, США, Германия, Южная Корея, Япония и Канада. Об этом рассказал глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

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Ведутся дискуссии о том, какая страна первой получит вакцину от коронавируса
Ведутся дискуссии о том, какая страна первой получит вакцину от коронавируса
Фото: depositphotos.com

Если до конца 2020 года в серийное производство поступит вакцина от коронавируса, возможно, до конца 2021 года ее получат люди, которые находятся в группе риска и больше всего нуждаются в защите. Об этом в интервью "РБК-Украина", которое опубликовано 16 июля, заявил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

По его информации, сейчас в мире проходит около 700 испытаний.

"22 вакцины проходят клинические испытания в таких странах, как Великобритания, Китай, США, Германия, Южная Корея, Япония и Канада. Несколько вакцин, а именно те, которые разрабатываются в Китае и Британии, сейчас находятся на третьей фазе клинических испытаний. Именно третья фаза исследований касается безопасности. Она проверяется на десятках тысяч людей", – отметил Хабихт.

По его словам, ВОЗ в сотрудничестве с Коалицией инноваций в обеспечении готовности к эпидемиям и организацией GAVI (партнерство организаций, цель которого – увеличение доступности детской вакцинации в бедных странах) определит принцип распределения вакцины от COVID-19.

"Задачей этого сотрудничества является распределение 2 млрд доз этих вакцин по миру. Из них 1 млрд должен быть направлен в страны с низким и средним уровнем дохода", – сказал глава представительства ВОЗ в Украине.

Он отметил, что ведутся дискуссии о том, какая страна должна быть первой.

"Приоритетными группами могут быть медицинские работники, люди с сопутствующими заболеваниями, те, кому за 65 лет. Если производство будет увеличено и превысит 2 млрд доз, мы сможем распределить больше вакцин. Роль ВОЗ – способствовать разработке таких критериев и помочь с распределением вакцины среди стран", – считает Хабихт.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 13,55 млн, из них более 7,55 млн вылечились, около 585 тыс. умерли.

За последние сутки в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 848 человекС начала эпидемии COVID-19 был диагностирован у 56 455 человек, 28 931 из них уже выздоровел, 1445 – умерли.

Теги: Украина, ВОЗ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, COVID-19
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