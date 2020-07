Смертность от инфарктов увеличилась во всем мире. Это последствия пандемии COVID-19

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Корона ценой в жизнь: почему в период пандемии чаще умирают от инфарктов?

Каждый хоть раз видел портрет Бенджамина Франклина. Еще бы, именно его изображение уже более века глядит на нас со стодолларовой купюры. Известный политик, издатель, философ и автор дошедших до нас афоризмов.

"Корона не излечивает от головной боли", – сказал он более 200 лет назад, а будто о дне сегодняшнем.

Уже несколько месяцев западные врачи бьют тревогу: на фоне пандемии COVID-19 внимание общественного здравоохранения к пациентам с другими опасными для здоровья заболеваниями резко снизилось. Да и сами пациенты с сердечно-сосудистыми, эндокринологическими, онкологическими заболеваниями, нуждающиеся в постоянном медицинском контроле, предпочитают откладывать посещение врача до последнего.

Смертность от инфарктов увеличилась и в Израиле, констатируют кардиологи Первого медицинского центра Тель-Авива. Пока немного, менее чем на 0,5%, или дополнительных пять человек на тысячу инфарктов, но это – человеческие жизни. А для страны, которая заслуженно гордится своими достижениями в медицине, это немало. Приходится констатировать, что это последствия пандемии коронавируса, охватившей весь мир, в том числе Израиль.

Причиной тому два фактора, говорит заведующий отделения ургентной кардиологии клиники доктор Йегуда Леви. Первый – люди банально боятся обращаться в больницу, опасаясь заразиться коронавирусом. Они пытаются переждать дома состояние, при котором счет идет на минуты. В современной западной кардиологии есть понятие "золотого часа", когда помощь пациентам с инфарктом наиболее эффективна. Позже риски резко возрастают вплоть до тяжелой инвалидизации и даже смерти. Второй фактор – очереди в приемных покоях увеличились, количество срочных обращений в больницы растет волнообразно, врачам просто не хватает времени, чтобы обслужить всех обратившихся. И снова все упирается в 60 минут, в которые персонал госпиталя из-за перегрузки может не успеть уложиться. Состояние здравоохранения во многих странах – предколлапсное. Такая тенденция отмечена по всему миру. Из-за перегрузки в больницах вынуждены отменять или откладывать плановые операции, что уменьшает шансы больных на выздоровление.

Самое авторитетное мировое медицинское издание The New England journal of medicine посвятило этой проблеме целую серию статей, где приводится масса подобных примеров. Врачи больницы Ленокс-Хилл в Нью-Йорке отметили снижение обращений с сердечными приступами и одновременно – увеличение смертности от инфарктов. По мнению авторов, нас ожидает трансформация системы здравоохранения, которой придется приспосабливаться к новым условиям. Как оказать помощь больным с COVID-19 и сделать так, чтобы другие пациенты не умирали от "обычных" заболеваний – вот вопрос, который сейчас волнует врачей от Канады до Австралии.

Но это кардиология, с ее срочностью и быстро развивающимися состояниями. В онкологии своя беда, рассказывает руководитель отделения кардиологии доктор Ирена Стефански. По ее направлению пока нет повышенной смертности, но налицо все та же проблема со страхом заразиться. Люди боятся обращаться в больницы, боятся проходить необходимые проверки и даже продолжать уже начатое лечение. Последствия этого могут проявиться через месяцы и даже годы в виде, например, запущенных стадий рака. По словам доктора Стефански, больница – это самое безопасное место, в котором соблюдаются самые строгие противоэпидемические правила и риск заражения крайне низок. Онкологи убеждают своих больных продолжать обследование и лечение, не бросая этого на полпути. Иначе, пандемия закончится, но для многих время будет безнадежно упущено. И тем не менее за последние 10 лет в клинике самые короткие очереди на сложные обследования и операции.

Но это – вторичные последствия COVID-пандемии. А есть и прямые, которые касаются осложнений, вызванных новым коронавирусом. Доктор Леви рассказал о проводимом в клинике исследовании пациентов с сердечной недостаточностью, заразившихся коронавирусом и переносивших его в средней степени тяжести. У 70% наблюдалась правосторонняя сердечная недостаточность. Это крайне важное исследование продолжается, но можно делать первые выводы. Самый важный из них, по мнению доктора Леви, – COVID-19 провоцирует осложнения сердечно-сосудистых заболеваний, причем в тяжелых формах. Люди, у которых диагностирована ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность или в прошлом был инфаркт, пациенты с аритмиями разного происхождения однозначно попадают в группу риска, и контакт с вирусом для них может быть смертельно опасен.

Доктор Леви объясняет это очень просто. Активная инфекция, в данном случае COVID-19, резко осложняет течение базового заболевания. Если без COVID-19 оно проходит по сценарию А, то с COVID-19 – по сценарию Б, то есть намного тяжелее и с куда более печальными последствиями. Первое из которых – ухудшение качества жизни. Даже если пациент с сердечно-сосудистым заболеванием перенес вирус и остался жив, у него могут появиться одышка, периферические отеки и, как следствие, резкое снижение функциональности. Этим людям потребуется реабилитация, но вернуться к "доковидному" состоянию смогут не все.

Бенджамин Франклин является автором еще одного известного афоризма: "Время – деньги". В нынешних реалиях время – еще и жизнь! Не откладывайте обращение к врачам, тем более что все ведущие клиники, в том числе и Первый медицинский центр Тель-Авива, активно проводят онлайн-консультации, заботясь о своих пациентах. Не забывайте о необходимости минимизировать контакты, носить маски, соблюдать гигиену. Берегите себя и своих близких!

Источник: "ГОРДОН"