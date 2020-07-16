В одесском детском доме вспышка коронавируса: инфицированы 15 детей и двое взрослых

Детский дом "Жемчужинка" в Одессе перевели на режим обсервации. Все, у кого выявлен коронавирус, чувствуют себя удовлетворительно, сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Дети и сотрудники детского дома будут находиться под присмотром медиков, говорят в мэрии Одессы Фото: pixabay.com

В одесском детском доме "Жемчужинка" произошла вспышка COVID-19. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, пишет "Думская" 16 июля.

Коронавирус выявили у одного из сотрудников заведения, после этого провели тестирование всего персонала и детей, подтвердившее COVID-19 у 15 воспитанников и двоих взрослых.

"Несмотря на то, что они все себя чувствуют себя удовлетворительно и не имеют никаких признаков респираторных заболеваний, было принято решение об изоляции тех, у кого выявлен вирус. Кроме того, все заведение переводится в режим обсервации", – сказала Буйневич.

Дети и сотрудники детского дома будут находиться под присмотром медиков, они обеспечены всем необходимым, подчеркнула директор департамента.

За последние сутки в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 848 человек. С начала эпидемии COVID-19 был диагностирован у 56 455 человек, 28 931 из них уже выздоровел, 1445 – умерли.

В Одесской области зафиксировано 2375 случаев COVID-19, умерли 32 человека, выздоровели 1055.