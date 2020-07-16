Кремль ответил на обвинения Лондона о попытке похитить данные о вакцине от коронавируса

В Кремле не знают, кто мог пытаться взламывать серверы фармацевтических компаний и исследовательских центров в Великобритании. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Россия не имеет отношения к попыткам взлома серверов фармкомпаний и исследовательских центров в Великобритании, ведущих разработки вакцин против коронавируса, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС 16 июля.

Песков отметил, что такие обвинения для РФ являются неприемлемыми.

Связанная со спецслужбами РФ хакерская группировка APT29 осуществила атаки на несколько организаций, занимающихся разработкой вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Великобритании, об этом 16 июля сообщил Национальный центр кибербезопасности Великобритании.

Хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, подозревают в серии атак на структуры в США, Нидерландах, Норвегии, Чехии, Польше, Германии и т.д. Считается, что именно группа Cozy Bear, за которой стоит Служба внешней разведки РФ, взломала в июле 2016 года почтовый сервер Национального конгресса Демократической партии США.

Национальный центр по кибербезопасности Великобритании и американское агентство CISA 5 мая заявили о росте числа хакерских атак на организации, которые задействованы в борьбе с пандемией коронавируса.