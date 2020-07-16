В МИД России ответили на обвинения Великобритании о вмешательстве РФ в парламентские выборы

Обвинения Великобритании о вмешательстве в парламентские выборы 2019 года ничем не обоснованы, об этом заявила спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Заявления министра иностранных дел Соединенного Королевства Доминика Рааба о том, что правительство России "почти наверняка" пыталось вмешаться во всеобщие выборы в Великобритании 2019 года настолько туманны, что понять их невозможно, об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС 16 июля.

Она отметила, что у Великобритании нет доказательств вмешательства, претензии ничем не обоснованы, поэтому непонятно, какие ответные меры могут принять британцы.

Захарова назвала перлом формулировку, которую использовал Рааб о вмешательстве в выборы.

Глава МИД Великобритании обвинил Россию во вмешательстве в парламентские выборы 2019 года. По его информации, речь не идет о широкомасштабной кампании со стороны РФ, однако "любая попытка вмешаться в наши демократические процессы абсолютно неприемлема". Ведется уголовное расследование по поводу того, как в интернет попали неотредактированные документы.

Выборы в парламент Великобритании состоялись 12 декабря 2019 года. Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном одержала победу.