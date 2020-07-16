В МИД РФ заявили об отсутствии агрессивных планов в отношении Украины. МИД Украины выразил сомнения

Комментируя заявление замглавы МИД РФ Андрея Руденко о "воинственной" риторике в Украине, замглавы МИД Украины Василий Боднар напомнил о российских военных на территории Украины.

16 июля министерства иностранных дел России и Украины обменялись заявлениями относительно российской агрессии против Украины.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил ТАСС, что Москва слышит со стороны Киева искусственно провоцируемую "воинственную риторику", несмотря на то, что у России "нет и быть не может" военных планов в отношении Украины.

Свою реакцию в Twitter разместил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Может, у МИД РФ и нет таких планов, хотя очень сомнительно. Много неправды и манипуляций по Украине идет именно от МИД РФ. А вот что делают российские военные на временно оккупированных украинских территориях Крыма и Донбасса, для чего новые базы вдоль границы, активная разведка?" – написал украинский дипломат.

Може у @MID_RF і немає таких планів, хоча дуже сумнівно. Багато неправди і маніпуляцій щодо України йде саме від МЗС РФ. А от що роблять російські військові на тимчасово окупованих українських територіях Криму і Донбасу, для чого нові бази вздовж кордону, активна розвідка...? https://t.co/lpGBn6uVCz — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 16, 2020

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В начале июля 2020 года генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Леонид Голопатюк рассказал, что возле границы страны созданы три группировки российских войск, способных наступать на украинскую территорию без объявления мобилизации и при минимальной подготовке.