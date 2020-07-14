Россия запрещает крымским абитуриентам повторный выезд на материковую часть Украины. Украинский МИД просят вмешаться

На период пандемии оккупанты ввели норму, согласно которой, житель Крыма с иным, кроме российского, гражданством имеет право покинуть полуостров один раз. Правозащитники называют такой запрет дискриминационным, в первую очередь, по отношению к поступающим в украинские вузы.

Общественная организация "КрымSOS" 13 июля направила заявление на имя министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с просьбой отреагировать на незаконное ограничение Россией права жителей Крыма пересекать административную границу между Херсонской областью и оккупированным полуостровом. Об этом говорится на сайте организации.

В связи с противоэпидемическими мерами с 29 марта 2020 года правительство России разрешило лицам, у которых есть иное гражданство, покидать территорию страны, а также аннексированный Крым, лишь один раз.

"То есть жители Крыма имеют возможность однократно выехать из Крыма через российские контрольные пункты въезда-выезда, ссылаясь на норму о наличии у них гражданства Украины. По информации оккупационных властей, жители Крыма, у которых есть "гражданство РФ", не смогут покинуть территорию полуострова на основании только украинского паспорта и подлежат административной ответственности", – сказано в заявлении "КрымSOS".

Кроме того, попытка повторного пересечения административной границы с Крымом до снятия карантина будет считаться незаконным пересечением "государственной границы", ответственность за которое предусмотрено уголовным законодательством РФ.

Такая ситуация ставит в трудное положение абитуриентов из Крыма, которые желают поступать в вузы на материковой части Украины, подчеркивают правозащитники.

"С началом вступительной кампании 2020 большое количество детей и их родителей выехали на подконтрольную территорию Украины для сдачи экзаменов, ВНО и представления документов через образовательные центры "Крым – Украина". В понимании российского законодательства они использовали свое право на однократный выезд из Крыма. Поэтому после возвращения и до окончания карантина они не смогут покинуть оккупированную территорию. Это ставит под угрозу возможность реализации права на образование", – опасаются авторы заявления.

По мнению экспертов "КрымSOS", установленные оккупационными властями правила въезда и выезда противоречат нормам международного права. Среди прочего, РФ нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, статья 12 которого гарантирует каждому, кто законно находится в Крыму, право на свободное передвижение и запрещает лишать граждан Украины права на въезд на территорию своего государства

Общественная организация просит МИД Украины обратиться к международному сообществу с целью информирования о ситуации и прекращения нарушений Россией прав жителей Крыма.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

3 июля 2020 года Верховная Рада приняла законопроект №3734, которым освободила абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма от необходимости проходить внешнее независимое оценивание для поступления во все вузы страны. Они могут поступать по вступительным экзаменам в пределах установленных квот. 10 июля документ подписал президент Владимир Зеленский. Ранее такая возможность была предусмотрена только для абитуриентов из Крыма, и они могли поступать только в определенные вузы.