Зеленский подписал закон о поступлении детей с оккупированных территорий в украинские вузы без ВНО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно максимально поощрять выпускников из ОРДЛО и Крыма переезжать на подконтрольную Украине территорию.

Зеленский: Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их умы и талант Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" относительно особенностей поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей". Об этом 10 июля сообщает сайт Офиса президента.

"Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их умы и талант. Поэтому нужно максимально поощрять таких выпускников переезжать на подконтрольную Украине территорию, поступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", – подчеркнул Зеленский.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

3 июля Верховная Рада приняла законопроект №3734, которым освободила абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма от необходимости проходить внешнее независимое оценивание для поступления во все вузы страны.

Закон предлагает позволить детям, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория населенных пунктов на линии соприкосновения, поступать в высшие учебные заведения по вступительным экзаменам в пределах установленных квот.

Ранее такая возможность была предусмотрена только для абитуриентов из Крыма, и они могли поступать только в определенные вузы. После принятия законопроекта №3734 абитуриенты и из Крыма, и с Донбасса смогут поступать по экзаменам в любой украинский вуз.

В Министерстве образования объяснили, что в случае, если выпускники с временно оккупированных территорий уже прошли ВНО, они смогут поступать по общей процедуре или комбинировать ВНО и вступительные экзамены по собственному выбору.