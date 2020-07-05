Детей, которые в этом году наберут 200 баллов на ВНО, может оказаться больше, чем в прошлом – центр оценивания

Пороговые баллы тестов ВНО снижены и абитуриенты 2020 года сразу почувствуют это, заявил и.о директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

В 2020 году больше участников внешнего независимого оценивания (ВНО) смогут получить максимальные 200 баллов, чем в прошлом. Об этом в интервью ZN.UA сказал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко.

Он пояснил, что на этот раз существенно снижен пороговый балл тестов.

"Пороговый балл "сдал / не сдал", к которому привязана шкала оценок по ВНО, определяют специально созданные экспертные группы в региональных центрах. Мы еще раз акцентировали их внимание на том, что они должны прежде всего учесть обстоятельства, сложившиеся в государстве, – многомесячный период дистанционного обучения. Это означает полную ответственность ребенка за результаты самообучения и минимальное влияние учителя не только на подготовку, но и на ее корректирование. Поэтому, по сравнению с прошлым годом, пороговые баллы за тест установлены низкие. Так мы сделали во время пробного тестирования", – сообщил Бойко.

Такой подход играет на руку абитуриентам, которые успешно сдадут тесты и окажутся на верхушке рейтинговой шкалы, отметил глава УЦОКО.

"Детей, которые в этом году наберут 200 баллов на ВНО, может оказаться значительно больше, чем в прошлом. Если в прошлом году пороговый балл по украинскому языку был 24, а в нынешнем на пробном ВНО – всего 19, это означает, что те абитуриенты, которые в прошлом году не сдали ВНО (получили 20–23 тестовых балла), в нынешнем году с таким же количеством баллов прошли бы его и могли стать студентами", – сказал он.

Основная сессия ВНО в Украине началась 25 июня и будет продолжаться до 17 июля. Для участия в тестах зарегистрировались 379 493 человека.

18 июня парламент освободил выпускников школ 2019/2020 учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ВНО. Таким образом, тестирование в обязательном порядке должны проходить только те выпускники, которые собираются поступать в вузы, остальным просто выдадут аттестаты о среднем образовании.