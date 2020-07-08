ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Участникам пробного ВНО начали возвращать деньги – Министерство образования

С 1 июля участникам пробного внешнего независимого оценивания, которое из-за пандемии коронавируса прошло дистанционно, начали возвращать деньги. За неделю деньги получили более 86 тыс. выпускников, об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
107 тыс. участников пробного ВНО имеют карточки "ПриватБанка"
107 тыс. участников пробного ВНО имеют карточки "ПриватБанка"
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

1 июля Министерство образования и науки Украины совместно с "ПриватБанком" начали возвращать средства за пробное внешнее независимое оценивание, которое прошло дистанционно из-за эпидемии коронавируса, об этом сообщила пресс-служба МОН 7 июля.

По состоянию на 7 июля деньги за пробное ВНО вернули 86 тыс. 351 участнику. Сумма возвращенных средств составляет 21 млн 230 тыс. 688 грн, сообщили в МОН.

107 тыс. участников пробного ВНО имеют карточки "ПриватБанка", на которые перечисляются средства. Еще 111 тыс. участников должны обратиться в банк, чтобы получить свои деньги.

По информации пресс-службы, им оформят карту бесплатно за 15 минут в любом отделении "ПриватБанка". С собой нужно иметь паспорт или электронную ID-карту. Если участник / участница уже являются клиентами банка, можно открыть виртуальную карту в "Приват24", не посещая отделения. Несовершеннолетние участники пробного ВНО также могут оформить карту "ПриватБанка".

"Карточку необходимо оформить как можно быстрее. Однако если сейчас нет возможности попасть в банк, есть время до конца ноября – программа возврата средств будет действовать до 1 декабря 2020 года", – отметили в МОН.

Каждый участник пробного ВНО-2020 в среднем платил 145 грн за каждый учебный предмет. Несмотря на то, что 85% этих средств было направлено на печать тетрадей для тестирования, правительство приняло решение вернуть деньги участникам пробного тестирования в полном объеме.

Порядок возвращения средств за пробное ВНО Кабинет Министров утвердил 17 июня.  Общая сумма средств, компенсированных участникам пробного ВНО, составляет 52 млн 450 тыс. грн. Средства выплачиваются из фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями.

Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля. Перед этим, 15–17 июня, должно было пройти пробное тестирование, однако 12 июня Кабинет Министров исключил пробное ВНО из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период объявленного из-за коронавируса карантина. Украинский центр оценивания знаний сообщил 13 июня, что те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, могут пройти его онлайн.

Теги: Кабинет Министров, Министерство образования, ПриватБанк, ВНО, деньги
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ну идеальный мужчина". Андре Тан восхитил женщин монологом в сети
"Ну идеальный мужчина". Андре Тан восхитил женщин монологом в сети
Dantes о семейной жизни с Дорофеевой: Я, как кот в масле, катаюсь все эти пять лет.
Dantes о семейной жизни с Дорофеевой: Я, как кот в масле, катаюсь все эти пять лет.
"Выгодные девушки". Притула рассказал, как сводил жену и дочь "на десертик"
"Выгодные девушки". Притула рассказал, как сводил жену и дочь "на десертик"
Звезда "Крепостной" Денисенко станцевала на пилоне. Видео
Звезда "Крепостной" Денисенко станцевала на пилоне. Видео
"Пошел на свидание и влюбился". Dzidzio рассказал о встрече с Роговцевой
"Пошел на свидание и влюбился". Dzidzio рассказал о встрече с Роговцевой
  "А тепер усе інакше". Дорофеева, Позитив, alyona alyona, Положинский, Dantes, Jerry Heil, Pianoboy спели под фонограмму O.Torvald. Видео
  "А тепер усе інакше". Дорофеева, Позитив, alyona alyona, Положинский, Dantes, Jerry Heil, Pianoboy спели под фонограмму O.Torvald. Видео
  "Фото на пам’ять". Козловский рассказал свою love-story в паре с главредом журнала "Завидные невесты"
  "Фото на пам’ять". Козловский рассказал свою love-story в паре с главредом журнала "Завидные невесты"
"Ты та самая девочка, о которой я мечтал с самого раннего детства". Бабкин публично признался в любви жене
"Ты та самая девочка, о которой я мечтал с самого раннего детства". Бабкин публично признался в любви жене
53-летняя Кидман обнародовала фото с 12-летней дочерью
53-летняя Кидман обнародовала фото с 12-летней дочерью
  "Трансформеры: Война за Кибертрон". Вышел трейлер мультсериала. Видео
  "Трансформеры: Война за Кибертрон". Вышел трейлер мультсериала. Видео
Pink показала, как ее мама готовит халу
Pink показала, как ее мама готовит халу
Loboda и Литвинова примерили одинаковые комбинезоны. Фото
Loboda и Литвинова примерили одинаковые комбинезоны. Фото
  "Мощно! Сделано в Украине". Группа "Воплі Відоплясова" записала клип с Ниной Матвиенко
  "Мощно! Сделано в Украине". Группа "Воплі Відоплясова" записала клип с Ниной Матвиенко
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской в стихотворной форме рассказала о своем состоянии
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской в стихотворной форме рассказала о своем состоянии
  Metallica разместила в свободном доступе запись своего выступления в Лиссабоне
  Metallica разместила в свободном доступе запись своего выступления в Лиссабоне
"Красавчик, Леха". Гончаренко с голым торсом показал, сколько раз может подтянуться
"Красавчик, Леха". Гончаренко с голым торсом показал, сколько раз может подтянуться
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио G
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS