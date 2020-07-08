Участникам пробного ВНО начали возвращать деньги – Министерство образования

С 1 июля участникам пробного внешнего независимого оценивания, которое из-за пандемии коронавируса прошло дистанционно, начали возвращать деньги. За неделю деньги получили более 86 тыс. выпускников, об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

1 июля Министерство образования и науки Украины совместно с "ПриватБанком" начали возвращать средства за пробное внешнее независимое оценивание, которое прошло дистанционно из-за эпидемии коронавируса, об этом сообщила пресс-служба МОН 7 июля.

По состоянию на 7 июля деньги за пробное ВНО вернули 86 тыс. 351 участнику. Сумма возвращенных средств составляет 21 млн 230 тыс. 688 грн, сообщили в МОН.

107 тыс. участников пробного ВНО имеют карточки "ПриватБанка", на которые перечисляются средства. Еще 111 тыс. участников должны обратиться в банк, чтобы получить свои деньги.

По информации пресс-службы, им оформят карту бесплатно за 15 минут в любом отделении "ПриватБанка". С собой нужно иметь паспорт или электронную ID-карту. Если участник / участница уже являются клиентами банка, можно открыть виртуальную карту в "Приват24", не посещая отделения. Несовершеннолетние участники пробного ВНО также могут оформить карту "ПриватБанка".

"Карточку необходимо оформить как можно быстрее. Однако если сейчас нет возможности попасть в банк, есть время до конца ноября – программа возврата средств будет действовать до 1 декабря 2020 года", – отметили в МОН.

Каждый участник пробного ВНО-2020 в среднем платил 145 грн за каждый учебный предмет. Несмотря на то, что 85% этих средств было направлено на печать тетрадей для тестирования, правительство приняло решение вернуть деньги участникам пробного тестирования в полном объеме.

Порядок возвращения средств за пробное ВНО Кабинет Министров утвердил 17 июня. Общая сумма средств, компенсированных участникам пробного ВНО, составляет 52 млн 450 тыс. грн. Средства выплачиваются из фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями.

Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля. Перед этим, 15–17 июня, должно было пройти пробное тестирование, однако 12 июня Кабинет Министров исключил пробное ВНО из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период объявленного из-за коронавируса карантина. Украинский центр оценивания знаний сообщил 13 июня, что те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, могут пройти его онлайн.