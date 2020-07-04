Шкарлет предложил обсудить отмену ВНО при поступлении на заочную форму обучения

Взрослому человеку крайне сложно получить высшее образование в Украине; возможно, стоит обсудить отмену ВНО при поступлении на заочные факультеты и изменение формы диплома для заочников. Такое предложение выдвинул и.о. министра образования Сергей Шкарлет.

Исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в интервью LB.ua назвал дискуссионным вопрос необходимости внешнего независимого оценивания для поступающих в вузы на заочную форму обучения.

"Вот представьте: человек работает, имеет профессиональные навыки и ему надо формально подтвердить свои знания, получить установленную государством "корочку". Этот человек закончил учебное заведение лет 20 назад и хочет учиться на заочном, по профилю, без отрыва от работы и не на бюджете. Почему не дать ему шанс, с запретом переводиться на дневную форму обучения или получать бюджетное финансирование?" – сказал Шкарлет.

Он считает, что заочникам можно выдавать диплом о высшем образовании особого образца.

Шкарлет предлагает обсудить коррупционные риски от отмены ВНО для части поступающих.

При этом он настаивает, что взрослому человеку, в отличие от выпускника школы, сдать ВНО крайне тяжело. Отвечая на вопрос корреспондента, и.о. министра предположил, что сам смог бы пройти тесты, но высший балл не получил бы.

Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года был ректором Черниговского национального технологического университета.

25 июня 2020 года Кабинет Министров назначил Шкарлета заместителем министра и и.о. министра образования. До этого комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования не рекомендовал парламенту голосовать за Шкарлета как полноценного министра.

Экс-министр образования Анна Новосад обвинила и.о. министра в плагиате как минимум трех научных работ.

В июне в Киеве прошло несколько акций протеста против этого назначения, последняя состоялась 30 июня возле здания Кабинета Министров.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у Шкарлета есть три месяца, чтобы проявить себя на должности и.о. министра.