У Шкарлета есть три месяца, чтобы проявить себя на должности и.о. министра образования и науки – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не смог сказать, когда Верховная Рада может назначить и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета полноценным главой Минобразования.

На должности исполняющего обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет может провести три месяца. Такое мнение премьер-министр Денис Шмыгаль выразил "BBC News Україна" в интервью, которое было опубликовано 26 июня.

"Парламент уже собирается идти на каникулы. А министров назначает парламент. Думаю, традиционный трехмесячный срок – это то время, за которое человек может ознакомиться с ситуацией и проявить свое видение или профессионализм на должности", – сказал он.

Глава правительства считает, что "выполнение обязанностей министра образования и науки – это шанс кандидата проявить себя, свою стратегию, философию, навыки и профессионализм".

"Шкарлета при встрече с президентом [Владимиром Зеленским] выдвинули ректоры как одного из кандидатов. Мы имели с ним и формальное собеседование, и разговор об общей философии и стратегии развития образования и науки... У мужчины хорошее и ясное видение, имеет менеджерский опыт. Это были характеристики, которые собрания ведущих ректоров давали ему во время встречи с президентом", – объяснил Шмыгаль.

Министра образования в Украине нет с марта 2020 года, когда в отставку была отправлена Анна Новосад. Зеленский говорил 20 мая, что несколько раз предлагал стать главой ведомства народному депутату от "Слуги народа" Сергею Бабаку, но тот всякий раз отказывался.

18 июня комитет Верховной Рады по вопросам образования не рекомендовал парламенту назначать Шкарлета министром образования.

Кабинет Министров 25 июня назначил ректора Шкарлета и.о. министра образования.

Перед этим Новосад обвинила его в плагиате как минимум трех научных работ. Она сослалась на публикации сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях". Плагиат нашли в работе "Финансовые инструменты государственной политики экономического развития в Украине".