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К ученому из Нацакадемии наук пришла СБУ из-за акции против Шкарлета

Сотрудник Службы безопасности Украины интересовался у ученого Антона Сененко, который участвовал в акции против назначения Сергея Шкарлета министром образования, кто организатор митинга и не платили ли участникам.

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Сененко прогнозирует, что подобные визиты будут и к другим участникам акции
Сененко прогнозирует, что подобные визиты будут и к другим участникам акции
Фото: Anton Senenko / Facebook

К ученому Национальной академии наук Украины Антону Сененко 26 июня пришел сотрудник Службы безопасности Украины из-за акции против назначения ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета министром образования. Об этом Сененко написал в Facebook.

"Пообщались об акции протеста, состоявшейся в прошлый четверг, против вчера назначенного министра. То есть пришел не в прошлую пятницу, не в понедельник, а на следующий день после назначения. Конечно, это совпадение", – отметил ученый.

По его словам, эсбэушник расспрашивал о том, кто организовал акцию, кто на ней присутствовал и не платили ли им деньги за участие. Кроме того, он попросил показать страницу события в Facebook, откуда Сененко узнал о мероприятии.

"Был и очень странный вопрос – для меня основным является наука или... это все ... (не знаю, что имелось в виду). Ответил, что, конечно, наука, а науку можно творить только в условиях академической добродетели, поэтому это все меня так и беспокоит", – написал он.

Сененко добавил, что никаких подписок о неразглашении не давал, а также он ожидает, что подобные визиты будут и к другим участникам акции.

https://www.facebook.com/senenkoanton/posts/3288845391167920

Кабинет Министров 25 июня назначил ректора Шкарлета и.о. министра образования. В начале июня экс-глава МОН Анна Новосад обвинила его в плагиате как минимум трех научных работ. Она сослалась на публикации сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях". Плагиат нашли в работе "Финансовые инструменты государственной политики экономического развития в Украине".

Министра образования в Украине нет с марта 2020 года, когда в отставку была отправлена Анна Новосад. Президент Украины Владимир Зеленский говорил 20 мая, что несколько раз предлагал стать главой ведомства народному депутату от "Слуги народа" Сергею Бабаку, но тот всякий раз отказывался.

18 июня комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования не рекомендовал парламенту назначать Шкарлета министром образования.

Теги: СБУ, Министерство образования, митинг, Национальная академия наук, Сергей Шкарлет
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