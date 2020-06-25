Кабмин Украины назначил ректора Шкарлета и.о. министра образования

Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", такое решение было принято на внеочередном заседании Кабмина 25 июня.
47-летний Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года – ректор ЧНТУ.
В 2010 году Шкарлет стал депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. Тогда в интервью местной телекомпании "Свобода" он говорил, что поддерживает Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.
Министра образования в Украине нет с марта 2020 года, когда в отставку была отправлена Анна Новосад.
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