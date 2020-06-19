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Новосад: За деньги, предусмотренные для доплат преподавателям, Шкарлет купил автомобиль

Ректор Черниговского национального технического университета, кандидат на должность министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в феврале 2020 года купил автомобиль VW Amaroc Volcano за 1 525 965 грн. Деньги были потрачены из бюджета вуза, их МОН рекомендовало потратить на доплаты преподавателям, об этом сообщила экс-министр образования Анна Новосад.

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Средства, потраченные на покупку авто, могли быть потрачены на студенческие общежития, лаборатории и доплаты преподавателям
Средства, потраченные на покупку авто, могли быть потрачены на студенческие общежития, лаборатории и доплаты преподавателям
Фото: autoportal.ua

Новая модель финансирования университетов позволила выделить украинским вузам по результатам их деятельности больше денег, новые бюджеты вузы получили в конце января 2020 года, об этом написала экс-министр образования и науки Анна Новосад в Facebook 17 июня.

"Практически весь январь коллеги делали расчеты для каждого университета. Ряд университетов получили гораздо больше, чем получили бы по старой ручной системе, когда деньги выделялись на основе штатных расписаний и количества студентов", – отметила Новосад.

Министерство образования, по ее словам, направило ректорам письма с рекомендацией использовать деньги на доплаты преподавателям, которые своей работой принесли вузу больше доходов.

"Что сделал кандидат на должность министра образования Сергей Шкарлет, ректор Черниговского технологического? Правильно. "Say no more", – сказал господин Шкарлет. И через две недели купил себе автомобиль за $60 тыс. за университетские средства. За государственные средства", – написала экс-министр.

https://www.facebook.com/anja.novosad/posts/3056128327788169

Она отметила, что Шкарлет приобрел не скромный автомобиль, а VW Amaroc Volcano за более чем 1,5 млн грн. Эти средства могли быть потрачены на студенческие общежития, лаборатории и доплаты преподавателям.

Для покупки автомобиля не базовой комплектации был проведен тендер. Новосад дала ссылки на детали транзакции. Автомобиль, как следует из документов, был приобретен 13 февраля.

47-летний Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года – ректор ЧНТУ.

В 2010 году Шкарлет стал депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. Тогда в интервью местной телекомпании "Свобода" он говорил, что поддерживает Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

Министра образования в Украине нет с марта 2020 года, когда в отставку была отправлена Анна Новосад. Сейчас обязанности министра исполняет Любомира Мандзий. Президент Украины Владимир Зеленский говорил 20 мая, что несколько раз предлагал стать главой ведомства народному депутату от "Слуги народа" Сергею Бабаку, но тот всякий раз отказывался.

18 июня профильный комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.

Теги: Министерство образования, автомобиль, Анна Новосад, Сергей Шкарлет
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