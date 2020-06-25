Замминистра образования Стадный подал в отставку в день назначения Шкарлета

Кабмин назначил и.о. министра образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета, его обвиняли в плагиате при написании научной работы. Заместитель министра Егор Стадный в этот же день сообщил, что написал заявление об уходе.

Стадный выразил надежду, что отката реформ в системе образования не произойдет Фото: Єгор Стадний / Facebook

Заместитель министра образования и науки Егор Стадный подал в отставку. О подаче заявления он сообщил в Facebook вечером 25 июня.

Днем Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета заместителем министра и исполняющим обязанности министра образования. Экс-министр Анна Новосад обвинила его в плагиате как минимум трех научных работ.

В своем посте Стадный напомнил, что занимался в ведомстве, в частности, созданием аттестационной коллегии, "которая не боится останавливать псевдонауку и плагиат". Он выразил надежду, что отката реформ не произойдет и что "имитация больше не одобряется".

Министра образования в Украине нет с марта 2020 года, когда в отставку была отправлена Новосад. Президент Украины Владимир Зеленский говорил 20 мая, что несколько раз предлагал стать главой ведомства народному депутату от "Слуги народа" Сергею Бабаку, но тот всякий раз отказывался.

18 июня комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования не рекомендовал парламенту назначать Шкарлета министром.