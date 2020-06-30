"Зе! Плагиатор" и "Не! Уч". Под Кабмином протестовали против назначения Шкарлета и.о. министра образования. Фоторепортаж

25 июня, 2020 21.29

Кабмин назначил и.о. министра образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета, его обвиняли в плагиате при написании научной работы. Заместитель министра Егор Стадный в этот же день сообщил, что написал заявление об уходе.