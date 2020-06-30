ГОРДОН
 
 
События

"Зе! Плагиатор" и "Не! Уч". Под Кабмином протестовали против назначения Шкарлета и.о. министра образования. Фоторепортаж

Сегодня 14.58
30 июня возле здания Кабинета Министров Украины состоялась акция против назначения Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки. По данным hromadske, в ней приняли участие около 100 человек, в том числе старший научный сотрудник Института физики Национальной академии наук Украины Антон Сененко. 26 июня к нему приходил сотрудник Службы безопасности Украины из-за предыдущей акции против Шкарлета. Участники протеста держали в руках плакаты с надписями "Зе! Плагиатор", "Для чего читать, если можно списать?", "Не! Уч", "Чемодан, Шкарлет, Россия", "Шкарлет = Табачник 2.0" и скандировали "Шкарлет – черт" и "Шкарлет – геть!". Представительница антиплагиатной инициативы "Дисергейт" Светлана Вовк, которая также участвовала в акции, заявила "Укринформу", что факт академического плагиата в диссертационной работе Шкарлета доказан. "Не место человеку, которого разоблачили на академическом плагиате, в высоких кабинетах. Мы против негативного отбора кадров, который мы видим на этом примере", – сказала она. До назначения и.о. министра Шкарлет был ректором Черниговского национального технологического университета.
Теги: Кабинет Министров, Министерство образования, Сергей Шкарлет
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Шкарлета предложили назначить ректоры
ПОЛИТИКА
У Шкарлета есть три месяца, чтобы проявить себя на должности и.о. министра образования и науки – Шмыгаль
27 июня, 2020 18.05
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не смог сказать, когда Верховная Рада может назначить и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета полноценным главой Минобразования.
Сененко прогнозирует, что подобные визиты будут и к другим участникам акции
ОБЩЕСТВО
К ученому из Нацакадемии наук пришла СБУ из-за акции против Шкарлета
26 июня, 2020 16.28
Сотрудник Службы безопасности Украины интересовался у ученого Антона Сененко, который участвовал в акции против назначения Сергея Шкарлета министром образования, кто организатор митинга и не платили ли участникам.
Стадный выразил надежду, что отката реформ в системе образования не произойдет
ПОЛИТИКА
Замминистра образования Стадный подал в отставку в день назначения Шкарлета
25 июня, 2020 21.29
Кабмин назначил и.о. министра образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета, его обвиняли в плагиате при написании научной работы. Заместитель министра Егор Стадный в этот же день сообщил, что написал заявление об уходе.
Комитет Рады по вопросам образования не рекомендовал назначать Шкарлета главой МОН
ПОЛИТИКА
Шкарлет стал и.о. министра образования Украины
25 июня, 2020 15.12
До назначения ректора Черниговского университет Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования, врио министра была Любомира Мандзий.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Гончаренко: Были случаи, когда на моих руках умирали люди
  Гончаренко: Были случаи, когда на моих руках умирали люди G
Алеся БАЦМАН
Записки бывшего подполковника КГБ: Олимпийские достижения и допинговые традиции советских спецслужб
Записки бывшего подполковника КГБ: Олимпийские достижения и допинговые традиции советских спецслужб G
Владимир ПОПОВ
  Кикабидзе: Недавно с мамой Саакашвили встречался, она говорит: "Боюсь за него все время"
  Кикабидзе: Недавно с мамой Саакашвили встречался, она говорит: "Боюсь за него все время" G
Дмитрий ГОРДОН
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS