"Зе! Плагиатор" и "Не! Уч". Под Кабмином протестовали против назначения Шкарлета и.о. министра образования. Фоторепортаж
Фото: hromadske / Twitter
Фото: hromadske / Twitter
Фото: hromadske / Twitter
Фото: hromadske / Twitter
30 июня возле здания Кабинета Министров Украины состоялась акция против назначения Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.
По данным hromadske
, в ней приняли участие около 100 человек, в том числе старший научный сотрудник Института физики Национальной академии наук Украины Антон Сененко. 26 июня к нему приходил сотрудник Службы безопасности Украины
из-за предыдущей акции против Шкарлета. Участники протеста держали в руках плакаты с надписями "Зе! Плагиатор", "Для чего читать, если можно списать?", "Не! Уч", "Чемодан, Шкарлет, Россия", "Шкарлет = Табачник 2.0" и скандировали "Шкарлет – черт" и "Шкарлет – геть!". Представительница антиплагиатной инициативы "Дисергейт" Светлана Вовк, которая также участвовала в акции, заявила "Укринформу"
, что факт академического плагиата в диссертационной работе Шкарлета доказан. "Не место человеку, которого разоблачили на академическом плагиате, в высоких кабинетах. Мы против негативного отбора кадров, который мы видим на этом примере", – сказала она. До назначения и.о. министра Шкарлет был ректором Черниговского национального технологического университета.